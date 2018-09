Sabato 8 Settembre 2018, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANZA - Richiedente asilo di origine gambiana ha atteggiamenti violenti nei confronti degli operatori del centro di accoglienza: scatta l'arresto. Questa mattina i carabinieri della stazione di Sanza hanno fatto scattare le manette per un ospite del Centro di accoglienza Il Gabbiano di Sanza. I militari, guidati dal luogotenente Antonio Russo, al termine di attività investigativa, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lagonegro nei confronti di J.M. di 21 anni, ospite della struttura in quanto richiedente asilo. L'arresto da parte dei carabinieri della compagnia di Sapri, guidata dal capitano Michele Zitiello, è scattato per la continua condotta violenta e persecutoria che lo stesso aveva nei confronti di alcuni operatori del centro di accoglienza. Al termine delle formalità di rito l’uomo, in stato di arresto, è stato rinchiuso nel carcere di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.