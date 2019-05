Domenica 19 Maggio 2019, 08:00

Sono stati resi noti gli abiti e lo zaino indossati dallo sconosciuto di Petina, l'uomo trovato cadavere in montagna dopo un volo di 40 metri. La sua identità è tuttora sconosciuta. Circa un 1 metro e 80, pelle olivastra e fisico atletico. Dopo l'autopsia e il giallo che resta sulle cause (suicidio, incidente o omicidio) il sindaco di Petina, Domenico d'Amato, in collaborazione con l'associazione Penelope ha chiesto informazioni alle forze dell'ordine. Occorre ricordare che lo sconosciuto di Petina è stato tumulato nel cimitero di Petina.