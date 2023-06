Malattie neurodegenerative, a Napoli il congresso dell'Associazione Italiana di Neuropatologia e Neurobiologia Clinica

II 58° Congresso dell'Associazione Italiana di Neuropatologia e Neurobiologia Clinica (AINPeNC)

organizzato dalla prof. Marina Melone dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, si tiene a Napoli

dal 21 al 23 giugno 2023, nella Stazione Zoologica Anton Dohrn. All’organizzazione scientifica del Congresso

partecipa, come da tradizione pluriennale, l’Associazione Italiana per la Ricerca sull’Invecchiamento

Cerebrale.



Nella tradizione dei precedenti Congressi, questo incontro annuale rappresenta non soltanto una sintesi

dell'attività scientifica dell'Associazione ma anche un'occasione di confronto con ricercatori italiani e stranieri che si confrontano su malattie gravi quali quelle neuro e miodegenerative

sporadiche e/o geneticamente determinate, patologie gravementi invalidanti, ad evolutività inarrestabile

e per la maggior parte delle quali non esiste trattamento patogenetico, ma in qualche caso solo

sintomatico, così come sulle patologie tumorali del Sistema Nervoso Centrale, con particolare sguardo ai

tumori sindromici, geneticamente determinati. La ricerca sui meccanismi di malattia, nell’ambito di

queste patologie vede i gruppi italiani particolarmente impegnati, ed il congresso 2023 sarà occasione

d’incontro e di confronto sulle differenti esperienze e di scambio culturale anche con gruppi

internazionali impegnati da anni in questi ambiti. Per tali motivi il programma allestito è particolarmente

ricco e prevede la partecipazione di relatori italiani e stranieri di enorme prestigio scientifico provenienti

dalle più importanti sedi accademiche e di Ricerca nazionali (Napoli, Padova, Genova, Torino, Milano,

Bologna, Roma ecc) ed estere (Cambridge, Osaka, Toronto, Houston ecc).

Tra gli altri, hanno accettato di tenere delle main lectures la prof.ssa Maria Grazia Spillantini, Department of Clinical Neurosciences University of Cambridge, UK, il prof. Claudio Franceschi dell’Università di Bologna, il Dr Matthew D

Cykowski Departments of Pathology and Genomic Medicine and Neurology, Houston Methodist

Hospital, Houston, USA. Di fatto, il Congresso raggiungerà una dimensione sovranazionale, perchè sarà

annunciato sul sito web della Confederazione Europea delle Società di Neuropatologia (Euro-CNS)

all'indirizzo www.euro-cns.org e sarà inserito tra gli eventi di interesse da parte della Rete Europea sulle

malattie metaboliche Ereditarie MetabERN https://metab.ern-net.eu/

Il Congresso si articola in 5 workshops, dedicati al disfunzionamento del sistema colinergico nelle patologie cognitive e del movimento, alle sindromi tumorali geneticamente determinate ed ai nuovi approcci

diagnostico-terapeutici, alle malattie neurodegenerative con prevalente disordine del movimento,

alle malattie neurometaboliche ereditarie, con uno sguardo particolare alle patologie con esordio in età

adolescenziale/adulta e da accumulo, alle influenze epigenetiche, tra queste la dieta nel condizionare la salute del cervello ed un corretto invecchiamento.

Il Congresso, pertanto, nel suo complesso è rivolto ai ricercatori di base che si occupano di neuropatologia sperimentale, neurobiologia cellulare e molecolare e neurogenetica, la cui principale sfera di interesse è la ricerca nel campo delle neuroscienze cliniche e sperimentali ma anche ai ricercatori nell'ambito delle Neuroscienze Cliniche. Inoltre, per chi tra i giovani volesse coltivare interessi nell'ambito della Neuropatologia clinica e sperimentale, sono previste delle formule facilitanti l'iscrizione e/o la partecipazione all'intero Congresso (per informazioni vedi https://ainpenc.it/).