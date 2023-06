Napoli, Ospedale del Mare: nuova tecnica non invasiva per noduli e neoplasie tiroidee

L’Ospedale del Mare - Regione Campania, Asl Napoli 1 Centro e l’azienda californiana “Pulse Bioscience” hanno avviato da aprile uno studio clinico finalizzato a valutare gli effetti della nuova tecnologia di ablazione dei noduli tiroidei senza sviluppo di calore, punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale per gli studi nel campo dei trattamenti non invasivi delle patologie benigne e neoplastiche della tiroide.

L’utilizzo delle più moderne tecnologie e delle tecniche messe a punto all’Ospedale del Mare permettono di aumentare la “quality of life”, riducendo drasticamente le complicanze pre e post operatorie oltre a favorire tempi di recupero, praticamente, immediati.

Nei primi giorni di giugno la fase 2 della sperimentazione clinica di elettroporazione della tiroide con NanoPulseTechnology si è conclusa.

I primi quindici casi sono stati trattati in anestesia locale, solo tre di essi hanno richiesto una leggera sedazione, il dolore non è mai stato osservato. I noduli della tiroide con volume compreso tra 10 e 84 ml sono stati selezionati per NPT e trattati in day surgery presso l'Ospedale del Mare di Napoli.

Il team di chirurgia endocrina è stato il primo al mondo a valutare questa fantastica tecnologia che non influisce sui nervi con meno complicazioni rispetto alla tecnica termoablativa.