Cellar door 2020, un premio per Innovative di ‘a Figlia d’ ‘o Marenaro

Il 2021 di Innovative si apre con il riconoscimento Cellar door 2020 di Decanto.

Il ristorante creativo di Giuseppe Scicchitano, figlio di Assunta Pacifico, alias ‘a Figlia d’ ‘o Marenaro, ad un anno appena dalla sua apertura, entra nella selezione dei migliori 100 ristoranti italiani che si distinguono «per riconoscere al vino un ruolo centrale nel corso dell’esperienza gastronomica».

I ristoranti premiati vengono valutati in base ai criteri di assortimento, biodiversità, internazionalità, presentazione, servizio e valore.

All’universo vino Innovative ha dedicato uno spazio importante con una enoteca frigo a vista di quattro metri per tre, realizzata su misura ed in esclusiva per il ristorante, e con una carta ricca e ben strutturata che contempla oltre 100 etichette italiane ed estere scelte con cura per accompagnare l’esperienza di una cucina di mare che affonda le radici nella tradizione ma che al tempo stesso è capace di sorprendere per ricerca e capacità innovativa.

«È un onore far parte di questa prestigiosa selezione che premia il nostro impegno verso la qualità. È un riconoscimento che ci sprona a riprendere e continuare a coltivare il nostro progetto: raccontare la tradizione di famiglia con un twist differente in un perfetto ed equilibrato percorso eno-grastronomico», commenta Giuseppe Scicchitano alla guida di Innovative.

