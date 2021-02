Pescaria apre a Napoli il 25 febbraio: arrivano i panini di pesce celebri in tutta la Puglia

Pescaria annuncia la data dell’apertura a Napoli in piazza Vittoria. A partire dal 25 febbraio il fast food pugliese famoso per i suoi panini di pesce aprirà al pubblico rispettando gli orari previsti dalle normative vigenti, con servizio al tavolo dalle 12 alle 18 e con servizio delivery e take away dalle 12 alle 22.

Pescaria approda a Napoli con il suo settimo punto vendita dopo aver conquistato Roma e Bologna (aperti a settembre 2020), Torino e Milano.

Pescaria è nata nel cuore della provincia barese: il primo store è stato inaugurato a Polignano a Mare nel 2015 grazie a Bartolo L’Abbate, storico commerciante ittico che ha trasformato la sua passione per il mare in una scelta di vita, all’estro dello chef Lucio Mele (Bib Gourmand nel 2012 a soli 32 anni) e grazie al lavoro creativo dell’agenzia di marketing Brainpull guidata da Domingo Iudice (co-fondatore di Pescaria, tra i 100 direttori marketing italiani di successo secondo Forbes). Nel 2016 è stata inaugurata la prima sede di Pescaria a Milano in via Bonnet, nel 2018 è arrivato il secondo store in via Solari e nel 2019 quello di Torino, in una location esclusiva su due piani in Piazza Carignano, poi Roma e Bologna.

Tre aperture tra il 2020 e il 2021, nuove tappe in arrivo, nessun giorno di chiusura nonostante l’emergenza: sin dai primissimi giorni di lockdown, Pescaria - con il supporto strategico dell’agenzia di marketing Brainpull - aveva potenziato le campagne digital a supporto del servizio delivery a Milano e Torino, creando in soli due giorni una piattaforma autonoma di prenotazione di pranzi e cene a domicilio anche in Puglia, un servizio esteso per 40 km, con una tipologia di copertura utenti abissale.

Con la campagna “Accorciamo le distanze” attiva su Sky nei primi mesi di lockdown, Pescaria ha vinto il premio Best Integrated Marketing Campaign 2020 al Forum Retail, il più grande Hub di Networking e di Experience tecnologica per la community del Retail.

