Cibo, arriva l'app anti-sprechi: sfogliatelle e pizze low cost

Una sfogliatella, una pizza, un frittino. O quello che ti va. Pagando meno. Si può trovare di tutto nelle «Magic box» dei locali che hanno aderito all'app antispreco. Si chiama «Too Good To Go», nata in Danimarca nel 2015 con l'impegno di salvare il cibo e preservare l'ambiente conta ben 16 milioni di utenti.



L'app permette a ristoratori e commercianti di prodotti freschi di proporre ogni giorno le Magic Box, delle bag con una selezione a sorpresa di deliziosi prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Ciascun commerciante ha la possibilità di indicare la quantità di Magic Box disponibili a seconda di quanto invenduto prevede di avere a fine giornata. D'altra parte, i consumatori possono geolocalizzarsi, cercare i locali aderenti ed acquistare ottimi pasti a prezzi minimi, tra i 2 e i 6 euro. La Magic Box ordinata potrà essere pagata tramite l'app con carta di credito, Paypal o i servizi Apple Pay o Google Pay: basterà recarsi al negozio nella fascia oraria specificata, mostrare la conferma al negoziante tramite app e ritirare la Magic Box per scoprire cosa c'è dentro.



Scegliere i prodotti delle Magic Box significa quindi sostenere tutti i commercianti che si impegnano a limitare sprechi di cibo e risorse. A Napoli sono oltre 70 i punti di vendita che hanno scelto di aderire all'iniziativa, e non mancano i locali storici e rinomati che hanno fatto la storia gastronomica del capoluogo campano.



A cominciare dall'antica pasticceria Scaturchio, cattedrale dolciaria da oltre un secolo e casa del famoso babà a forma di Vesuvio. Nel cuore del Rione Sanità, la Magic Box davvero imperdibile è quella del giovane chef Ciro Oliva, uno dei migliori e più conosciuti pizzaioli, che guida Concettina ai Tre Santi, la pizzeria di famiglia inaugurata nel 1951 dalla bisnonna Concettina: qui il binomio tradizione-innovazione è davvero di casa. Ciro Oliva sarà anche tra i primi a mettere a disposizione sull'app la Magic Pizza: una pizza infornata al momento del ritiro con le rimanenze degli ingredienti di giornata. Per i pizzaioli il metodo più efficace per liberarsi delle eccedenze, per gli utenti invece un modo per scoprire nuovi sapori a sorpresa. Per entrambi, una nuova via per combattere gli sprechi alimentari.



«Siamo partiti a fine marzo portando questo progetto in Italia e da subito l'adesione è stata molto ampia da parte non soltanto dei commercianti ma anche e soprattutto dei consumatori - spiega Eugenio Sapora - Country manager Italia dell'app - dopo aver presentato e lanciato l'app soprattutto al nord e al centro Italia, ora con con Napoli ci rivolgiamo a tutto il sud del Paese: siamo sicuri che in questa terra di sapori e tradizioni, dove il cibo è una vera e propria arte, quella contro gli sprechi alimentari sarà una battaglia importante per tutti».



Presente in 13 Paesi d'Europa con 16 milioni di utenti, con oltre 34mila negozi aderenti e più 24 milioni di Magic Box vendute, Too Good To Go ha così permesso ad oggi di evitare l'emissione di ben 60 milioni di CO2. In Italia, dove lo spreco alimentare ha un costo di 15 miliardi di euro l'anno, Too Good To Go conta l'adesione già di 1.700 negozi e oltre 130mila le Magic Box vendute. E le sorprese alla fine piacciono sempre. © RIPRODUZIONE RISERVATA