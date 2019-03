Martedì 26 Marzo 2019, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dallo scorso 1° marzo il Consorzio di tutela della pasta di Gragnano Igp ha un nuovo presidente. Aurora Casillo, general manager del Pastificio Liguori, è stata eletta all’unanimità dal consiglio di amministrazione che guida il consorzio, composto da Massimo Menna (Pastificio Garofalo), Giuseppe Di Martino (Pastificio Di Martino e Pastificio dei Campi), Francesca Scarfato (in rappresentanza del Mulino di Gragnano e di altri nove produttori), oltre che dalla stessa Casillo.L’imprenditrice succede a Menna e a Di Martino. Sarà quindi per la prima volta una donna a guidare il consorzio costituito nel 2003 e attualmente composto da 14 pastifici che, così riuniti, rappresentano la quasi totalità della produzione globale della pasta di Gragnano certificata Igp.“Sono onorata di questo prestigioso incarico che affronterò con grande impegno e dedizione, convinta dell’altissima qualità del nostro prodotto e più ancora delle sue incredibili potenzialità di sviluppo - afferma Casillo -. In questo percorso di crescita le funzioni di vigilanza e tutela costituiranno uno strumento indispensabile per valorizzare sempre di più la pasta di Gragnano Igp, a vantaggio di tutti, produttori e consumatori”.Casillo, infatti, assume la carica di presidente in un momento particolarmente rilevante per il consorzio campano che, dopo aver ottenuto il riconoscimento dell’Igp nel 2013, da gennaio 2019 è ufficialmente soggetto esercitante anche funzioni di vigilanza e tutela.“Siamo in presenza di un importantissimo riconoscimento da parte del ministero delle Politiche agricole alle capacità del consorzio di presidiare il rispetto del disciplinare Igp - continua la neo presidente -. Con le funzioni di vigilanza e tutela comincia a tutti gli effetti un nuovo capitolo della storia del consorzio che continuerà a realizzare e potenziare le tradizionali attività di comunicazione, promozione e valorizzazione della pasta di Gragnano Igp e del suo territorio, in Italia e soprattutto all’estero”.