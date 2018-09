È di Montesano sulla Marcellana il re della sfogliatella: Manilia vince il premio Santarosa

Mercoledì 26 Settembre 2018, 13:13

Giuseppe Manilia si conferma il re delle sfogliatelle e torna a salire sul gradino più alto del podio nella competizione che celebra la “Sfogliatella Santarosa”, il dolce tra i più antichi e famosi della Campania, nato a Conca dei Marini nel lontano 1700, nell’antico Monastero Santa Rosa. Si aggiudica così la VII edizione del Premio “Santarosa Pastry Cup”. Ma quando in campo c’è Giuseppe Manilia, membro dell’Accademia Maestri Pasticcieri Italiani e titolare della pluripremiata pasticceria “Maison Manilia” di Montesano Scalo, non ce n’è per nessuno. Manilia non si smentisce e trionfa con il dolce "Sfogliatella Melata" nella sfida tra i re della sfogliatella italiana, che quest’anno ha avuto per tema il “Settimo Senso”.A consegnare al Maestro Pasticciere di Montesano sulla Marcellana lo scettro di Re delle sfogliatelle una Giuria di alta qualità, costituita da Alfonso Pepe, Carla Icardi, Gennaro Esposito, Gianluca Fusto, Leonardo Di Carlo, Nicola Pansa, Sabatino Sirica, Sal De Riso e Salvatore Calabrese. L’edizione 2018 del “Santarosa Pastry Cup” è stata presentata da Chiara Giallonardo, volto noto Rai.«Sono molto emozionato perché vincere qui è sempre bello – è stato il commento di Giuseppe Manilia, già vincitore di questo concorso nelle edizioni precedenti - e anche perché essere sottoposto al giudizio di una Giuria di così alto livello è un momento di crescita. Dedico questo premio a mia figlia che è a casa e a mia moglie – ha concluso Manilia - e ringrazio tutta l’Organizzazione, ed in particolare i miei cari amici Sal De Riso e Alfonso Pepe».Una delle prime telefonate di Giuseppe, subito dopo il trionfo Amalfitano, è stata per il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi.