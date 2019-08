Da Napoli a Parma e Cuneo, tutti gli eventi della Mozzarella di Bufala Campana Dop

Venerdì 30 Agosto 2019, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal «Bufala Fest» di Napoli all'evento «Ischia Safari», dalla rassegna piomentese «Cheese» all'incontro con il Prosciutto e il Chianti. Sarà un settembre ricco di eventi per la Mozzarella di Bufala Campana Dop. Il Consorzio di Tutela ha infatti messo in campo un vero e proprio tour italiano di promozione del più importante prodotto a marchio Dop del Centro-Sud. «Rilanciamo gli investimenti in un momento complesso per il Paese, con una crisi di governo che crea incertezza», commenta il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo. «Per questo - aggiunge - auspichiamo che il presidente incaricato Giuseppe Conte dia centralità all'agroalimentare, che ha nel sistema delle Dop la sua punta di diamante e il suo motore economico, individuando un ministro delle Politiche agricole che abbia competenza tecnica ed esperienza nelle istituzioni e rivendicando il commissario europeo all'Agricoltura. Sarebbe un bel segnale verso un settore chiave per il futuro dell'Italia».Si comincia subito con «Bufala Fest», la kermesse interamente dedicata a quello straordinario animale che è la bufala di razza mediterranea italiana, da domani, 31 agosto, fino all'8 settembre sul lungomare di Napoli. Il Consorzio è «title sponsor» della kermesse e durante l'intera settimana saranno proposti laboratori, cooking show con chef e pizzaioli sempre con al centro l'oro bianco campano.Il 15 e 16 settembre la Bufala Dop sbarca invece sull'isola di Ischia per incontrare l'alta cucina in occasione di «Ischia Safari», la due giorni ideata dagli chef stellati Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro. Per l'occasione sarà possibile veder nascere dal vivo la mozzarella di bufala campana, che poi sarà alla base delle ricette gourmet delle decine di cuochi in arrivo nello scenario mozzafiato dell'hotel Regina Isabella.Quest'anno il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà poi official partner insieme al Consorzio di Tutela Ricotta di Bufala Campana Dop dell'edizione 2019 di «Cheese», l'evento di Slow Food dedicato ai formaggi, in programma dal 20 al 23 settembre 2019 a Bra (Cuneo). Nella patria della filosofia del buono, pulito e giusto, la Bufala campana sarà al centro di un programma di dibattiti e degustazioni per scoprirne i segreti e valorizzare la sua versatilità di abbinamento.Ecco quindi l'incontro con il prosciutto in occasione del Festival di Prosciutto di Parma, il 13 settembre, evento in cui sarà proposto un connubio speciale tra le due eccellenze. Appuntamento alle ore 12.30 nello Spazio Agorà del «Bistrò del Prosciutto» a Parma con «Che Bufala!» per rilanciare questo binomio vincente tra filmati storici, degustazioni e cooking show.Infine il 22 settembre da Radda in Chianti, parte la nuova edizione della Granfondo del Gallo Nero, non solo una gara ciclistica, ma anche una grande occasione di conoscenza delle eccellenze agroalimentari italiane. E anche stavolta il Consorzio di Tutela Mozzarella Dop è partner dell'evento promosso dal Consorzio di Tutela Chianti Classico. Così anche tra i colli toscani si potrà degustare la bufala campana