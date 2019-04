Fattorie Garofalo apre il Mozzarella Bistrot nell'aeroporto londinese di Luton

Lunedì 15 Aprile 2019, 14:42

Si inaugura nelle giornata di oggi all’aeroporto internazionale di Luton il primo Fattorie Garofalo Mozzarella Bistrot della Gran Bretagna. L’iniziativa segue di pochi giorni la recente nuova apertura di Parigi, nel centro commerciale di Vélizy 2 , che ha raddoppiato la presenza in Francia del gruppo, perché segue l’analoga operazione del 2017 con la quale un Fattorie Garofalo Mozzarella Bistrot è stato localizzato nel centro commerciale di Evry 2 e che ha già riscosso un notevole successo.Con l’apertura del bistrot nell’aeroporto londinese di Luton il gruppo Fattorie Garofalo - più grande produttore ed esportatore di Mozzarella di bufala Campana Dop nel mondo, che coniuga produzione zootecnica biologica e agroalimentare con le emissioni zero di anidride carbonica per il fabbisogno di energia elettrica e termica dei processi produttivi - è ormai pronto a sviluppare una forte iniziativa internazionale. I mozzarella bar all’estero ora sono tre e tutti operativi.«È il momento di cavalcare l’onda dell’elevato gradimento riscosso dalla mozzarella di bufala sui mercati esteri, dove il prodotto campano, come documentato da alcune ricerca di mercato, è associato dai consumatori alla qualità di livello più elevato – ricorda il presidente Raffaele Garofalo, che sottolinea – Il gruppo Fattorie Garofalo oggi punta a portare l’export al 55% del fatturato e i mozzarella bistrot rappresentano una leva commerciale formidabile per diffondere la conoscenza del prodotto».Non a caso dal 2015 Fattorie Garofalo si sta già espandendo con la formula del retail diretto, punti vendita e somministrazione sono di proprietà, con i Fattorie Garofalo Mozzarella Bistrot e To go, e vanta già 13 location in Italia e da oggi tre all’estero.La formula del Fattorie Garofalo Mozzarella Bistrot è molto simile a quella di un bar dove è possibile sedersi al bancone o a tavolino, gustando una pizza, panini caldi e insalate, tutti serviti con deliziosa mozzarella di bufala, accompagnati da preparazioni salate, dolci e bevande: di facile approccio e veloce consumo. Ed in più con un servizio molto efficiente per l’asporto.Il Fattorie Garofalo Mozzarella Bistrot di Luton che si inaugura oggi si concreta in un punto vendita - attestato dopo i controlli dell’area imbarchi (airside) – dove il layout richiama la latteria di una volta, una salumeria gourmet. Qui l’offerta punta su pasta, pizza, insalate, panini, e colazioni, tutto ovviamente a base di prodotti di bufala. L’offerta, che contempla tutti prodotti italiani, presenta anche un’aerea dedicata alla vendita dei prodotti da portare. E se si prevede molto takeaway, c’è anche la possibilità di mangiare sul posto ed accompagnare le pietanze con un buon vino italiano.