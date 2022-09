La festa della pasta di Gragnano è green: via alla kermesse a rifiuti zero

Pasta, spettacoli, workshop, convegni e tanta raccolta differenziata. Sarà una tre giorni dedicata al territorio e in particolare all'antica tradizione della città di Gragnano: la pasta. E sarà una festa. Appunto la festa della pasta, in programma da domani e fino a domenica 11 settembre, per un ritorno che si annuncia in grande stile. E non soltanto per la tipologia di eventi che saprà sicuramente regalare alle migliaia di visitatori pronti a inondare una delle capitali non solo campane dell'enogastronomia.

Quella prevista da domani e per tutto il fine settimana sarà infatti una festa della pasta green, un evento zero waste. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello D'Auria, il consorzio della pasta di Gragnano Igp e Velia Ambiente, società che si occupa del servizio di igiene ambientale per il Comune di Gragnano e per diverse altre città della provincia di Napoli, hanno messo a punto un piano straordinario di raccolta differenziata spinto per i tre giorni di eventi previsti durante la kermesse.

Oltre agli stand e ai classici Pastapoint, il piano prevede l'individuazione di ben nove ecopoint, dislocati su tutto l'arco del territorio interessato dalla manifestazione. Si tratta di mini isole ecologiche dove sarà possibile disfarsi di piatti, bicchieri, posate, bottiglie, con la possibilità di differenziare tutto al 100%. Tutte le stoviglie e le posate utilizzate saranno infatti interamente in materiale biodegradabile e compostabile. Non sono previsti contenitori per rifiuti indifferenziati, in modo che tutto sia avviato a riciclo. Nei pressi di ogni ecopoint, Velia Ambiente garantirà la presenza di un operatore, che farà da supporto al cittadino o visitatore, fornendo quando necessario indicazioni sulle pratiche per effettuare una corretta raccolta differenziata. E per garantire sempre il massimo decoro, lungo il percorso della festa (tra via Roma e via Tommaso Sorrentino) sarà presente anche un'isola ecologica mobile, a ulteriore supporto dei tanti avventori presenti agli stand.

È ormai tutto pronto per l'evento dell'anno. Ci saranno balconi e vetrine allestiti, portoni tematici e un lungo percorso con quattro pastapoint per le degustazioni, in ognuna delle quali due chef che, insieme alla loro brigata, cucineranno ogni sera dalle 19 fino a mezzanotte. E poi spettacoli, artisti di strada di fama nazionale e internazionale, showcooking con chef di rilievo e stellati. E poi convegni, incontri, interviste e workshop. «Una manifestazione con una matrice fondata sul trinomio cultura, prodotto, territorio, che dismette gli abiti dell'evento prettamente culinario e spettacolistico e fa posto ad una kermesse di spessore, con una visione futuristica, dove arte, cultura e tematiche di grande attualità hanno ruoli da protagonista - dice il sindaco Nello D'Auria - E nella nostra visione futuristica non poteva ovviamente mancare la nostra vocazione green, da sempre una priorità per la nostra amministrazione. Lavoriamo tutti i giorni insieme all'azienda Velia Ambiente per garantire decoro e pulizia, e va detto che i risultati ci premiano. Gragnano è stabilmente al di sopra di una media del 62% di differenziata, percentuale che negli ultimi mesi è migliorata, arrivando a toccare un picco pari al 67%».