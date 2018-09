Food delivery, un napoletano su tre ordina cibo online una volta alla settimana

Giovedì 13 Settembre 2018, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ordinare e richiedere a casa il pranzo, la cena oppure un semplice spuntino, è un fenomeno in continua crescita che conferma le potenzialità del settore della food delivery. Lo stile di vita sta cambiando e di conseguenza le abitudini di consumo, a partire dal modo di relazionarsi con il cibo. In Italia, solo nel 2017, sono stati 4,1 milioni gli italiani che si sono affidati ad app per ordinare cibo e riceverlo a domicilio, un mercato che già lo scorso anno ammontava a 201 milioni di euro*.Come emerge dalla ricerca condotta da Nielsen per fotografare il rapporto tra italiani e food delivery, nel Bel Paese ci si domanda sempre più spesso «cosa ordinare e farsi consegnare» invece di «cosa cucinare». Come a Napoli, dove 1 cittadino su 3 dichiara di ricorrere alla food delivery almeno una volta alla settimana (34%) e di spendere in media 14€ a testa.Nel capoluogo campano, infatti, la delivery sembra essere la compagna perfetta quando ci si vuole rilassare a casa (56%) o quando non si ha proprio voglia (29%) e tempo (24%) di mettersi ai fornelli. Per il 64% degli intervistati, inoltre, la consegna a domicilio riesce a far fare bella figura quando si hanno ospiti che si vogliono conquistare ordinando… non solo pizza!Se nella capitale mondiale della pizza, infatti, questa si conferma il piatto per eccellenza anche per la delivery, l’hamburger è il secondo piatto più ordinato (20%), soprattutto quando si vuole trascorre una serata con gli amici (59%) o quando si seguono le partite del Napoli dal divano di casa (29%).E quando si è fuori casa e si decide di aprire l’app per ordinare con un semplice clic, i napoletani vorrebbero vedersi recapitare l’ordine a Mergellina passeggiando sul lungo mare (48%) o a San Martino mentre ci si gode il panorama (23%).A Napoli il servizio di McDelivery è realizzato in collaborazione con Uber Eats e copre 5 ristoranti.