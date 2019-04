“Godi Fiorenza”, le variazioni di pizza di Antonino Esposito conquistano Firenze

Lunedì 8 Aprile 2019, 20:22

Lunedì 15 aprile le variazioni di pizza di Antonino Esposito approdano per la prima volta a Firenze. Le creazioni del maestro pizzaiolo verranno infatti presentate al pubblico fiorentino in occasione dell’inaugurazione della Food Court “Godi Fiorenza”, il nuovo indirizzo per gastro-appassionati ubicato nella centralissima via Cavour, a pochi metri dal Duomo di Firenze.Il locale è pensato per accogliere al suo interno quattro aree indipendenti dedicate alle eccellenze della cucina italiana: griglia, pasta e crudi saranno affidati a tre chef toscani; lo spazio dedicato alla pizza sarà invece gestito da Esposito. Durante la serata di inaugurazione a partire dalle ore 19 lo chef si cimenterà in un cooking show mostrando ai presenti i gesti calibrati con i quali prendono forma le sue specialità: fagotti, fruste e pizze ripiene oltre alle sue tradizionali pizze tonde, realizzate con materie di prima scelta e prodotti della Costiera Sorrentina.Le creazioni di Esposito si distinguono nel panorama nazionale per la creatività delle forme e per l’unicità dell’impasto. Ogni panetto viene infatti sottoposto a lenta lievitazione e realizzato con un’attenzione quasi maniacale per la selezione degli ingredienti a cominciare dalle farine, ottenute da grano decorticato italiano a basso contenuto proteico, farine di tipo 0 e 1, farine di cereali, di canapa, di riso venere, integrale e da agricoltura biologica e spesso arricchite da infusi che ne aromatizzano il gusto. Non la classica pizza dunque, ma una ricetta personale di Antonino sviluppata nel suo indirizzo di Sorrento e già apprezzata in giro per il mondo in cui gli abbinamenti riguardano sia la guarnizione che l’impasto. Nulla è lasciato al caso, gli ingredienti e gli abbinamenti vengono studiati attentamente da Antonino Esposito e realizzati su misura per valorizzare ciascun impasto. Le sue pizze profumano dei sentori freschi della Costiera Sorrentina, sua terra natale: fagotti, fruste e ripieni sono caratterizzati dall’aroma dei limoni IGP di Sorrento, di finocchietto selvatico, di alici di Cetara e della sapida Colatura e vengono farcite con eccellenze campane come Fior di latte dei Monti Lattari, pregiato Provolone del Monaco DOP, conserve di pomodorini del Vesuvio e l’immancabile mozzarella di bufala campana DOP.