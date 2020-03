​Cordoli, percorsi dedicati e igienizzante: il Gran Caffè Gambrinus resta aperto (fino alle 18)

Rimane aperto il Gran Caffè Gambrinus, locale storico di Napoli attivo dal 1860. In ottemperanza del Decreto della Presidenza del Consiglio del 9 marzo 2020, le cui disposizioni al momento sono valide fino al 3 aprile 2020 e mirano a contenere la diffusione del Coronavirus, Il Gran Caffè Gambrinus di Napoli è aperto ogni giorno dalle ore 7 alle ore 18.



Per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro i proprietari (le famiglie Sergio e Rosati) hanno ridotto il numero di posti a sedere sia all’interno sia all’esterno e hanno messo a disposizione dei clienti gel mani igienizzante.



Per chi consuma al bancone è stato istituito un percorso con cordoli che consente di accedere alle casse, al bancone e all’uscita evitando assembramenti. Il personale garantirà inoltre l’accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.



Il Gran Caffè Gambrinus (inserito tra i Locali Storici d'Italia) continuerà ad offrire ai propri clienti il servizio di sempre, nel rispetto delle regole e recependo le indicazioni che di volta in volta arriveranno delle autorità competenti in un momento difficile per l’Italia e il mondo intero. © RIPRODUZIONE RISERVATA