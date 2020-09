I Vini del Piemonte in tour a Napoli: lunedì la degustazione al ​Renaissance hotel Mediterraneo

I Vini del Piemonte, il Consorzio di promozione che riunisce circa 230 aziende vinicole della regione, ha scelto Napoli come prima tappa di un tour italiano di degustazione dei grandi vini regionali.



Lunedì 19 ottobre, il roof del Renaissance hotel Mediterraneo ospiterà dalle 15 alle 20, per un intero pomeriggio, una delegazione di 20 aziende per presentare i propri vini ad operatori del settore e dell’Horeca e a tutti gli appassionati e wine lovers. Barolo, Barbera, Nebbiolo e Gattinara sono solo alcune delle tipologie di vini che sarà possibile degustare nell’arco del pomeriggio. Passeggiare tra i banchi sarà un po’ come percorrere le Langhe e la Strada del Barolo, il Monferrato o l’Alto Piemonte dove nascono i grandi vini del territorio.



Si parte alle 14 con una masterclass a numero chiuso condotta dal giornalista Luciano Pignataro: un’occasione di approfondimento rivolta esclusivamente a buyers su invito in cui si degusteranno 11 etichette.



Dalle 15 alle 18 un walk around tasting destinato ai soli operatori del settore: enotecari; distributori, ristoratori e wine&food manager avranno la possibilità di degustare i vini presenti e confrontarsi direttamente con i produttori.



Per tutti gli operatori la partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria e per fasce orarie. Tutte le prenotazioni sono gestite dalla società Dipunto studio di Napoli.

