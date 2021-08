La Speseria arriva a Pompei: parte ​il progetto “Il Paniere della Salute

Mercoledì 4 agosto arriva a Pompei La Speseria. In Via Sant’Abbondio, 155 nasce un luogo nuovo dove fare la spesa comoda e di qualità. Il format innovativo e unico nel suo genere, ha come obiettivo quello di offrire alla clientela un negozio vicino casa, per una spesa buona e semplice, dove poter trovare prodotti altamente selezionati ed in linea con ogni esigenza di spesa quotidiana. Inoltre con un’ampia proposta di eccellenze campane sui propri scaffali, La Speseria mette in luce un forte legame con il territorio che rappresenta uno tra i punti cardine della sua filosofia commerciale.

L’accoglienza del cliente e la cura della sua esperienza d’acquisto, vengono rese protagoniste grazie ad un ambiente piacevole e ad un personale specializzato, sui temi della nutrizione che possa guidarlo nelle sue scelte alimentari. La Speseria, infatti, parte direttamente con il progetto “Il Paniere della Salute”, in collaborazione con i fisiologi della nutrizione del dipartimento di medicina sperimentale dell'università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, per offrire consigli di spesa progettati espressamente per orientare i clienti alle migliori scelte nutrizionali. Una personalizzazione del servizio, che prevede un forte orientamento alla omnicanalità, offre una spesa a distanza, ordinabile con differenti modalità selezionabili per comodità dal cliente ed un servizio a domicilio che permette di realizzarla personalmente e riceverla comodamente a casa.