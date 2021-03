Maxtris, patto con Fabbri1905: nasce il confetto con il cuore al sapore di Amarena

Quando due eccellenze del Made in Italy si incontrano, il risultato può essere solo un progetto di successo, con una visione proiettata verso il futuro. L’intuizione è di Maxtris, azienda produttrice di confetti dal 1960, che apre un tavolo di confronto con la storica Fabbri1905, pronta ad accogliere la proposta con entusiasmo anche grazie allo sviluppo 4.0 intrapreso da anni da Maxtris, realtà gioiello del Sud Italia. Un incontro tra due aziende che puntano alla qualità del prodotto e all’innovazione tecnologica.

Negli ultimi mesi del 2020, Maxtris e Fabbri1905, un’azienda del Sud e una del Nord, ma soprattutto due famiglie italiane di lunga tradizione, hanno aperto un dialogo costruttivo di collaborazione, che si è tradotto in una partnership virtuosa e di lunga durata.

Il loro percorso insieme inizia subito portando sul mercato un nuovo confetto con il cuore morbido e tutta la bontà di Amarena Fabbri, che si aggiunge alla vasta gamma Maxtris di 300 gusti proposti al mondo del wedding in particolare e a quello degli eventi in generale; e con la stessa specialità in doppio fiocco, che va oltre il mondo wedding, proponendosi a un pubblico ancora più vasto, per piccoli momenti di piacere quotidiano.

«Un’azienda riesce ad avere successo quando le giovani generazioni si aprono a nuovi progetti, tenendo sempre lo sguardo puntato sulla tradizione e sui valori con cui è stata fondata – racconta la famiglia Prisco, fondatrice della storica fabbrica di confetti –. In 40 anni abbiamo visto il mercato del confetto evolversi e abbiamo cercato, riuscendoci, di stare sempre un passo avanti, di avere idee e di proporre gusti sempre nuovi. Ora arriva, nella nostra storia aziendale questa partnership importante con Fabbri1905, realtà storica della tradizione italiana, produttrice di una specialità dal gusto genuino e fresco che ha una peculiarità incredibile: avvolta nello zucchero del confetto o nel cioccolato fondente conserva la sua morbida fragranza. Nella realizzazione del progetto, messo in piedi in tempi record, è stato coinvolto un team di professionisti Maxtris-Fabbri1905, che punta non solo allo studio e alla realizzazione di altri nuovi gusti, oltre a quello portato oggi sul mercato, ma anche a una promozione e valorizzazione del Made in Italy nel mondo, attraverso il coinvolgimento di partner internazionali».

