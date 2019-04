Nocciola campana: apre a San Vitaliano il primo store monotematico

Lunedì 1 Aprile 2019, 19:23

L’Azienda agricola Papa festeggia i primi sei mesi di attività del «Nocciole Papa Store», a oggi l’unico punto vendita in Italia e al mondo interamente dedicato alla nocciola e all’applicazione del concept di vendita assistita e personalizzata rivolta agli addetti del settore e agli appassionati. L’obiettivo è accompagnare il cliente e guidarlo nella scelta, illustrandone il processo di produzione, raccolta e lavorazione, lasciando scoprire benefici e modalità di impiego.Lo store, nato da un'idea di Pasquale Papa - terza generazione di produttori - è parte di un progetto più ampio che intende diffondere e valorizzare il frutto e promuovere il territorio da cui questo trae origine. Il giovane ideatore, nonché responsabile commerciale della azienda di famiglia, ha dichiarato: «Sono nato e cresciuto tra i noccioleti e per l’amore che nutro per la mia terra, per i suoi frutti e per l’attività avviata da mio nonno ho scelto di rendere omaggio a tutto questo con uno spazio che ne celebra, attraverso la cura del dettaglio, bellezza, fecondità e bontà».A tal proposito per il punto vendita è stata concepita una linea di prodotti in box arricchita da un intaglio decorativo rappresentante la Campania, così da dare maggiore risalto al di luogo d'origine e con l’augurio che si possano prediligere sempre più cibi a km 0.«Consumare cibi provenienti dal proprio territorio dovrebbe diventare una regola per vivere meglio e in salute, tra l’altro ce lo dimostrano i nuovi studi sui centenari - ha affermato Antonio Notaro, Medico Chirurgo e Personal Trainer, che ha concluso - Le nocciole campane dovrebbero essere preferite ad altre tipologie di frutta secca non locali con cui hanno in comune l’alto apporto di grassi buoni, vitamine e minerali, ma in più possiedono un alto potere saziante. In tale ottica queste preziose specialità possono essere assunte come snack e anche declinate a tutto pasto».L’azienda agricola Papa, fondata nel 1970, è dedita alla sola produzione di nocciole e le commercializza in Italia e all’estero. Dallo scorso ottobre i frutti raccolti nelle distese di Roccarainola si possono acquistare direttamente al punto vendita di San Vitaliano e su e-commerce.La gamma è così composta: nocciole intere sgusciate e tostate, farina di nocciole, granella di nocciole, pasta di nocciole al 100% e crema spalmabile al 15%. Le nocciole, di diverse varietà, provenienti dalla collina di Roccarainola sono prodotte, lavorate e conservate attraverso una sapiente combinazione tra tradizione artigianale e tecnologie avanzate che ne garantiscono l’integrità e la genuinità preservandone la qualità e il gusto autentico del luogo di origine.Per l’occasione le nocciole sono state declinate dallo chef Marco C. Merola della nuova Pasticceria Contemporanea di Caserta promotore del territorio e delle nocciole Papa.