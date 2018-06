Venerdì 1 Giugno 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 10:30

PIANO DI SORRENTO - Giovedì, presso la Villa Fondi De Sangro, alle ore 18, nella sala superiore, si terrà un incontro per la costituzione dell'Associazione Produttori Presìdio «Noce della Penisola Sorrentina».La noce cv Sorrento è un prodotto tipico del nostro territorio da tutelare e valorizzare ed un primo passo è stato fatto con la proposta di riconoscimento della stessa come Presidio Slow Food. Ora i produttori, gli enti pubblici, le organizzazioni e le Associazioni possono dare un loro contributo in termini di tempo e di impegno affinché il progetto «Noce della Penisola Sorrentina» possa essere portato avanti con successo.