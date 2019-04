«Panino, Amore e Fantasia», contest dai grandi numeri: già 200 foto

Giovedì 18 Aprile 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un contest dai grandi numeri. «Panino, Amore e Fantasia» lanciato da www.ilmattino.it è alla sua prima fase, quella relativa alla raccolta degli scatti. Nell'ultima settimana sono raddoppiate le visite nella sezione web dedicata, raggiungendo quota 20mila. Sono, invece, 170 le fotografie già in mostra sul sito che poi nella successiva fase che inizierà il 30 aprile potranno essere votate. Intanto c'è tempo fino al 29 aprile per partecipare al contest caricando le foto dei panini del cuore, attenendosi al regolamento presente nell'apposita area del sito de Il Mattino.Il contest è un concorso a premi dedicato ai panini: nei giorni scorsi gli utenti hanno iniziato a caricare le proprie foto, con nome del panino e la paninoteca in cui è stato realizzato. C'è chi ha scelto un panino con ingredienti classici ma un po' rivisitato, chi si è lasciato conquistare d particolari salse, chi ha puntato l'obiettivo e ha immortalato, invece, un panino fatto con una diversa tipologia di pane. E non mancano le versioni vegane e quelle che valorizzano particolari territori e con essi i prodotti tipici del luogo. Come detto si può ancora concorrere, aspettando la fase successiva della votazione che avrà inizio il 30 aprile e si concluderà il 24 maggio.Tra le immagini presenti nell'apposita area del sito, panini con ogni genere di ingrediente e condimento, particolari poi anche le salse che arricchiscono le farciture e i prodotti tipici come le carni, accompagnate da verdure che rimandano ai diversi luoghi.Alla chiusura del contest, i partecipanti che avranno inviato le 21 foto più votate (di autori diversi) vinceranno: dal primo al decimo un buono acquisto del valore di 100 euro ciascuno spendibile in unica soluzione presso il ristorante Gran Gusto Sapori Esclusivi di Napoli, dall'undicesimo al ventunesimo un buono di 60 euro spendibile in unica soluzione presso il ristorante La locanda del Grifo di Napoli.Sul sito www.ilmattino.it c'è la sezione dedicata al contest raggiungibile al link https://contest.ilmattino.it/paninoamorefantasia. Per partecipare al concorso ogni utente dovrà accedere ed eseguire la registrazione all'area riservata dello stesso sito, creando un account. In alternativa, sarà possibile registrarsi collegando il proprio profilo Facebook tramite Facebook Connect. Nel caso in cui il partecipante fosse già in possesso di un account, potrà partecipare al concorso accedendo con i propri dati di login.Una volta avuto accesso al concorso, ogni utente potrà partecipare all'assegnazione dei premi in palio effettuando fino al 29 aprile il caricamento di una fotografia a tema Panino, Amore e Fantasia che abbia per oggetto appunto un panino e specificando la paninoteca che lo ha realizzato. Le fotografie dovranno essere caricate in formato Jpg e avere un peso massimo di 500Kb. Ogni utente potrà eseguire la registrazione al concorso una sola volta, ma potrà partecipare alla presente iniziativa più volte pubblicando più fotografie (fino a un massimo di 4), purché diverse tra loro, ma potrà comunque aggiudicarsi un solo premio.Insomma, quando la sera sei in giro per le migliori paninoteche di Napoli e della Campania non dimenticare di scattere una foto e di mandarla al Mattino.it, potrai vincere uno dei dieci premi da cnto euro o uno da 65 euro senza contare che puoi spingere la tuia paninoteca preferita verso la finale. E allora, cosa aspetti? Mangia, scatta e spedisci.