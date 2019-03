«Panino, Amore e Fantasia», il nuovo contest del Mattino: in palio premi da 100 a 60 euro

Giovedì 28 Marzo 2019, 12:00

Un contest di gusto, a cominciare dal nome scelto: «Panino, Amore e Fantasia». Napoli d'altronde è il regno dello street food e ogni angolo della città nasconde un luogo caratteristico in cui assaporare prodotti della tradizione o fantasiose rivisitazioni.Ed è proprio per valorizzare l'abilità e la fantasia dei suoi lettori che il Mattino propone da domani il nuovo contest sul Mattino.it: per partecipare occorre inviare una fotografia che abbia per oggetto un panino. Il vostro preferito. Ciascuno di voi sarà tenuto a specificare il nome del panino e la paninoteca in cui è stato realizzato. Ingredienti diversi, ma anche tipologie di pane oltre che abbinamenti sempre più particolari: ogni partecipante potrà inviare l'immagine del proprio panino del cuore, quello di cui non può fare a meno o del panino che lo ha conquistato magari già al primo morso. Il concorso prevede una prima fase di raccolta delle partecipazioni che avrà inizio domani e si concluderà tra esattamente un mese, e una seconda fase di votazione che avrà inizio il 30 aprile e si concluderà il 24 maggio.Alla chiusura del contest, i partecipanti che avranno inviato le 21 foto più votate (di autori diversi) vinceranno: dal primo al decimo un buono acquisto del valore di 100 euro ciascuno spendibile in unica soluzione presso il ristorante Gran Gusto Sapori Esclusivi di Napoli, dall'undicesimo al ventunesimo un buono di 60 euro spendibile in unica soluzione presso il ristorante La locanda del Grifo di Napoli.Sul sito www.ilmattino.it c'è la sezione dedicata al contest raggiungibile al link https://contest.ilmattino.it/paninoamorefantasia Per partecipare al concorso ogni utente dovrà accedere ed eseguire la registrazione all'area riservata dello stesso sito, creando un account. Per la registrazione e per la creazione dell'account sarà necessario essere titolari di un account di posta elettronica. La registrazione sarà possibile tramite la compilazione di un apposito form on line con i dati richiesti (username, password, indirizzo email) e con il relativo consenso al trattamento dei dati personali.In alternativa, sarà possibile registrarsi collegando il proprio profilo Facebook tramite Facebook Connect. Nel caso in cui il partecipante fosse già in possesso di un account, potrà partecipare al concorso accedendo con i propri dati di login.Una volta avuto accesso al concorso, ogni utente potrà partecipare all'assegnazione dei premi in palio effettuando fino al 29 aprile il caricamento di una fotografia a tema Panino, Amore e Fantasia che abbia per oggetto appunto un panino e specificando la paninoteca che lo ha realizzato. Le fotografie dovranno essere caricate in formato Jpg e avere un peso massimo di 500Kb.Ogni utente potrà eseguire la registrazione al concorso una sola volta, ma potrà partecipare alla presente iniziativa più volte pubblicando più fotografie (fino a un massimo di 4), purché diverse tra loro, ma potrà comunque aggiudicarsi un solo premio. Il partecipante all'atto della partecipazione dichiarerà automaticamente di essere l'autore della fotografia, di disporre dei diritti di utilizzo dell'immagine dei soggetti e gli oggetti a qualsiasi titolo rappresentati nella fotografia.Ogni fotografia sarà votabile sul sito dedicato dal 30 aprile al 24 maggio, dai soli utenti in possesso di un account Facebook, accedendo alla gallery dedicata ed esprimendo la propria preferenza per una o più delle fotografie pubblicate tramite il like di Facebook che sarà presente sotto ognuna delle fotografie votabili.Ma non finisce qui: prevista una finale live a giugno dei primi dieci con una giuria composta da Luciano Pignataro, Santa Di Salvo e Bruno Sodano.