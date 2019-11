Piano di Sorrento, è dedicato all'olio il mercato della terra SlowFood

PIANO DI SORRENTO - Domenica prossima, alle ore 9, il mercato aprirà le porte con il consueto squillo della tromba e alle ore 11, nell’area educazione, avrà inizio il laboratorio sull’olio, ma non un olio qualsiasi. Si tratta infatti di quello ottenuto dalle olive degli alberi del parco dell’ottocentesca Villa Fondi De Sangro, raccolte dai bambini dell’Istituto Comprensivo di Piano di Sorrento e molite presso il frantoio Pontecorvo.

Con la fine dell’estate, nel periodo che va da settembre a dicembre, avviene la raccolta delle olive, un momento importante perché da esso dipende la qualità del prodotto finito. Si passa quindi alla fase più delicata del processo di produzione dell’olio extravergine: la molitura, che consiste nell’estrazione vera e propria. Pochissime ore dopo essere stati raccolti, i frutti vengono poi portati al frantoio.

L’olio Evo viene ricavato con la sola spremitura di olive sane, ovvero quelle che non hanno mai toccato terra. La sua lavorazione viene fatta unicamente con supporti meccanici, senza l’aggiunta di additivi. In pratica, le olive non vengono sottoposte a nessun trattamento chimico.

Come negli scorsi mercati sarà presente uno stand di Penisola Verde, dove verrà effettuata la raccolta di olio esausto. Proprio Penisola Verde curerà il laboratorio sull’olio Evo con propri tecnici. Verrà fatto assaggiare l’olio Evo della Penisola Sorrentina degli ulivi di Villa Fondi, in quest’occasione messo a confronto con l’olio normalmente presente nella GDO.

Ad accogliere i visitatori, come sempre, saranno più di venti piccole aziende della Penisola Sorrentina e di tutta la Campania, con i loro prodotti di stagione, perché fare la spesa con Slow Food è buono, pulito e giusto!