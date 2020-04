La pizza napoletana conquista gi inglesi in quarantena: Ciro Salvo svela la sua ricetta alla Bbc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante il lockdown. In un servizio realizzato dalladal titolo, pubblicato nella sezione viaggi dell’emittente britannica,, una delle più famose pizzerie di Napoli, svela i segreti dellaal popolo inglese. Una proposta per il menù da quarantena dei britannici, che impossibilitati come tutti a viaggiare e a godere del buon cibo dell’Italia, possono almeno in questo modo seguire le indicazioni di uno dei pizzaioli più accreditati del capoluogo partenopeo per realizzare un’ottima pizza fatta in casa.L’articolo fa un excursus sulla storia della pizza, partendo dall’origine fino ad arrivare - attraverso la tradizione tramandata da alcuni dei suoi pizzaioli più rinomati - essere riconosciuta come patrimonio dell’Unesco.Tra i maestri citati, oltre Ciro Salvo, anchedi Pepe in Grani edell’omonima e antica pizzeria di via dei Tribunali, al centro storico di Napoli.attraverso un piatto che può rappresentare un diversivo per la cucina degli inglesi, ma soprattutto riesce a trasmettere «l’umanità e la connessione» che si avvertono in una pizzeria di Napoli.