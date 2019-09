Pizza Romana Day, la focaccia speciale arriva da Pomigliano d’Arco

Martedì 10 Settembre 2019, 14:28

Il 12 settembre si celebra in tutta Italia la pizza alla romana con la seconda edizione di Pizza Romana Day e Sciuè Pizzainteglia partecipa all’iniziativa con una focaccia speciale che rende omaggio al ricco paniere gastronomico del Lazio e ai prodotti a Denominazione d’origine laziale.Giuseppe De Luca chef e panificatore di Sciuè ha realizzato per l’occasione la Focaccia con porchetta di Ariccia, provola affumicata, julienne di zucchine, spuma di ricotta e zeste di limoni. Un perfetto mix di sapori campani e laziali su una base morbida e croccante allo stesso tempo, come da tradizione romana.Per tutta la giornata del 12 settembre il pubblico potrà degustare la Focaccia 100% Lazio nella pizzeria in piazza Giovanni Leone di Pomigliano d’Arco e per l’occasione un Ambassador dell’evento racconterà storia e tradizione della pizza romana con distribuzione di gadget.In abbinamento, non esclusivo, la birra Lisa di Birra del Borgo.