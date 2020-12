Nasce il Premio Grandenapoli 2020: chi sarà il migliore nell’ambito del food partenopeo?

Grandenapoli.it organizza per l’anno 2020 un premio con il quale intende offrire un riconoscimento alle eccellenze della nostra città tra alcune delle categorie considerate le più amate nel variegato mondo del food. Un premio vero, Grandenapoli, infatti, con la sua costante attenzione verso tutto ciò che insiste sul territorio partenopeo, si impegna con l’ideazione di questo contest a decretare il miglior locale di ciascuna categoria con i voti entro il 15 gennaio 2021 di preferenza esclusivamente dei consumatori.

Come nasce l’idea

Sempre più frequentemente i lettori del giornale on line Grandenapoli chiedono quali siano i migliori ristoranti, chi sforna le focacce più buone, quale bar prepara il miglior caffè e tanto altro. Il premio Grandenapoli nasce proprio per dare risposte, e nomi a questi quesiti in maniera concreta e veritiera, sulla base delle esperienze dei consumatori. Ecco perché tutti possono partecipare, per contribuire alla migliore classifica, come indiscussi giudici di gara i consumatori estimatori.

Tutto ciò è possibile grazie agli sponsor Mutart, Big Party e l'Associazione Vivere Napoli, che in un anno in cui si è potuto godere meno del solito piacere del cibo in compagnia, nel locale preferito, non possono che sostenere la ripresa, e gratificare chi si sta impegnando per ritornare in pista come sempre, ovvero tutte le attività che attendono il rilancio del settore. Dal gustare un caffè al bar, ad una cena al ristorante di sushi, al gelato migliore, etc. Si vuol dar voce proprio a coloro che, in base alle esperienze personali, hanno avuto modo di sperimentare i prodotti dei locali candidati e vorranno esprimere liberamente la propria preferenza.

Partecipare è semplice e bastano pochi secondi

Per votare basta collegarsi al sito Grandenapoli.it e cliccare sull'apposito banner o direttamente tramite il link premio.grandenapoli.it, qui ci sono tutte le categorie in gara e le semplici indicazioni da seguire. Bastano pochi secondi e ognuno avrà detto la tua. Ciascun votante riceverà, dopo l’assegnazione dei premi ai vincitori, un e-book che conterrà i migliori di ogni categoria con tutte le loro caratteristiche e specialità. Sul podio i primi 3, i primi in ciascuna categoria otterranno, come premio di merito la targa Premio Grandenapoli 2020, per il loro locale ma soprattutto il posizionamento sul podio della classifica più significativa e veritiera che ci sia: quella del pubblico.

