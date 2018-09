«San Carlo scatena l'aperitivo», dalla Campania tre dei dieci finalisti

Lunedì 24 Settembre 2018, 20:03

Alessio Apreda del bar De Simone di Massa Lubrense, Gianni Mattera del Seasons restaurant&lounge di Forio D’Ischia e Fernando Schiavo del bar Al San Domingo di Ravello si contenderanno con altri 10 barman italiani il titolo del concorso «Scatena l’aperitivo con Rustica», la sfida lanciata da San Carlo a tutti i barman e gli chef italiani chiamati ad ideare nuove ricette realizzando sfiziosi abbinamenti di Rustica San Carlo con cocktail fantasiosi.Il vincitore sarà scelto e decretato da una giuria d’eccezione che vede la presenza dei due testimonial di Rustica: l’executive chef Roberto Valbuzzi e il bartender campione del mondo Bruno Vanzan durante la finale di martedì 25 settembre al Palacongressi di Rimini all’interno di Baritalia Hub, l’evento di riferimento in Italia per il mondo bar.Alessio Apreda sfiderà gli altri concorrenti con la ricetta, da lui ideata, “Aperitivando in costiera”.La ricetta è stata selezionata, da una giuria di esperti, tra le oltre 200 iscritte e poi sottoposta, insieme ad altre 40, al giudizio del pubblico che ha potuto votarla nella sezione dedicata del sito San Carlo facendola diventare una delle 10 ricette finaliste.Aperitivando in Costiera prevede l’abbinamento di Rustica San Carlo, arricchita con noci di Sorrento, ricotta di bufala, gambero marinato con soia e zenzero e miele, al cocktail Ulysse & le Sirene, un drink ispirato a Massa Lubrense ed in particolare al mito di Ulisse che si fece legare all’albero della sua imbarcazione per resistere al canto delle Sirene proprio a Punta Campanella, perla della Costiera.Fernando Schiavo cercherà la vittoria con la ricetta, da lui ideata, “Rustica Amalfitana” che prevede Rustica arricchita con ricotta artigianale di capra, grattuggiata di sfusato amalfitano, pomodorini secchi bio e rucola selvatica abbinata ad un Mediterranean Fizz, il cocktail a base di sciroppo elderflower, Gin Mare, soda alla salvia, succo fresco di sfusato amalfitano e pompelmo.Gianni Mattera propone invece “Rustica Seasons Chips” : Rustica arricchita con crema di ricotta di bufala, pomodoro confit, clorofilla di basilico e gambero rosso abbinata ad un drink a base di Seasons Spirit, Orange Bitter 2dash, Solerno 30 e Prosecco.In palio il premio finale di 5.000 euro in buoni spesa.