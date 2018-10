La tregua giallo-verde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 21 Ottobre 2018, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento con “Scampagnata al Borgo” al Borgo 50 Bistrot di Bacoli per una giornata all’aria aperta all’ombra del Castello di Baia in compagnia di tanti artigiani del gusto. Il menu dell’evento, organizzato in collabolarazione con Laura Gambacorta, sarà variegato e spazierà dal salato al dolce. Borgo 50 Bistrot aprirà le danze con un aperitivo all’insegna dello “spasso” che verrà servito nella nuovissima Apecar brandizzata. Poi il resident...