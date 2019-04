Sciuè per Sos Santobono: cena per raccogliere fondi e panino dedicato

Lunedì 8 Aprile 2019, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì 11 Aprile una cena speciale inaugura la collaborazione tra Sciuè il panino vesuviano e l’Associazione SOS Sostenitori Ospedale Santobono Onlus per il finanziamento del progetto Sogni D’oro destinato ai reparti di degenza dell'azienda ospedaliera Santobono Pausilipon.Il burger loft dei fratelli Marco e Giuseppe De Luca a Pomigliano D’Arco ha scelto di sostenere questo progetto della Onlus con una doppia attività: la creazione di un nuovo panino, una rielaborazione del classico cheeseburger, Cheeseburger Vesuviano, che resterà in carta per sempre e sosterrà il progetto con la donazione fissa di una parte dell’incasso e una cena il cui intero ricavato sarà destinato all’associazione.La cena dell’11 Aprile sancisce l’inizio ufficiale della collaborazione. Il menu prevede: focaccia bianca con tartare di Fassona piemontese, germogli e stracciata di bufala, polpetta di Scottona con Antico Pomodoro di Napoli su cialda di pane e fonduta di Parmigiano Reggiano 36 mesi, mini-cheeseburger Vesuviano per il Santobono, mini-ciabatta ‘O Raù: ragù napoletano e friarielli, e babamisù di Mario di Costanzo.Da giovedì, poi, ogni volta che i clienti ordineranno il Cheeseburger vesuviano Sciuè devolve una parte del costo all’associazione: «Poter contribuire ad una causa così bella ci rende felici. Abbiamo scelto un panino semplice, che piace anche ai bambini perché rappresentano il futuro e perchè a loro dedichiamo questa piccola iniziativa», hanno dichiarato Marco e Giuseppe De Luca.