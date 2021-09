Staj raddoppia a Napoli: apre al Vomero il nuovo locale con asian food di alta qualità e cocktail bar

Dopo il successo del primo noodle bar nel cuore di Chiaia a Napoli, Staj apre un nuovo locale in città: nel quartiere Vomero, in via Bernini.

Il progetto dei due giovani imprenditori, Rosario del Priore e Lucio Paciello, prosegue a vele spiegate: portare in città un ristorante innovativo e cosmopolita nella cucina che metta al centro dell’offerta ricerca e qualità dei piatti si è rivelata un’idea vincente.

Bao, dumpling, noodles, ramen...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati