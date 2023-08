Torna dall'8 al10 settembre «Gragnano Città della pasta»

Ricco, appassionante, divertente e coinvolgente. Questi i pillar del fitto calendario eventi a tema gastronomico e culturale di “Gragnano Città della Pasta”, la kermesse organizzata e promossa dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp, in scena a Gragnano dall’8 al 10 settembre 2023. Giunta alla 21esima edizione, l’attesa kermesse gragnanese presenta un calendario di eventi e attività imperdibili, dedicati alla celebrazione della Pasta di Gragnano Igp e al suo ruolo nella tradizione e nella cultura italiana. Una straordinaria rassegna che promuove l’italianità del gusto, offre un’esperienza culinaria a 360° tra sapori, storia, arte e cultura e riscopre la tradizione e l’evoluzione in cucina di uno dei prodotti italiani più iconici nel mondo: la pasta. Festa della Pasta di Gragnano: il programma dell'evento

Nei tre giorni di kermesse: chef stellati e stand food dedicati alla preparazione di ricette legate al territorio ma anche innovative e contemporanee; talk e convegni tematici per approfondire l’importanza della tutela dei prodotti alimentari e promuovere l’italianità nel gusto; visite guidate ai pastifici per scoprire la storia e le fasi di produzione della pasta gragnanese; live performance e street art per animare l’intera città e coinvolgere il pubblico nel riscoprire la tradizione e l’evoaluzione della Pasta di Gragnano Igp.

Gragnano Città della Pasta è anche l’occasione per visitare la cittadina campana e scoprire le meraviglie storico-artistiche del territorio circostante.

In occasione della kermesse, nella suggestiva Valle dei Mulini, sarà inaugurato il Mulino Lo Monaco il cui restauro è stato realizzato dal Centro di Cultura e Storia di Gragnano e Monti Lattari “Alfonso Maria Di Nola” con l’importante contributo del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp. Gragnano Città della Pasta vedrà anche la partecipazione di prestigiosi Consorzi Nazionali (Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, Consorzio Ricotta di Bufala Campana DOP, Consorzio del Pomodoro San Marzano DOP, Consorzio Tutela Grana Padano DOP, Consorzio per la tutela del Pecorino Romano DOP, Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp, Aprol Campania Società cooperativa Agricola) che, provenienti da diverse regioni d’Italia, arricchiranno sinergicamente l’evento, portando le loro eccellenze e raccontando con passione e orgoglio tutto il buono del nostro Paese.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Il programma dell’Hub di Gragnano Città della Pasta:

Venerdì 8 Settembre:

18:00 – Cerimonia di apertura Gragnano 2023

Taglio dello spaghetto – Via Roma

18:15 – Inaugurazione e saluti istituzionali presso il Pasta Hub

Piazza Giovanni Amendola

18:30 – Consegna del premio “Gragnano Città della Pasta” 2ª Edizione

19:00 – Talk “La Cucina Italiana patrimonio di tutti: Dalla buona tavola alla candidatura UNESCO”

Relatori:

• Maddalena Fossati

• Prof. Pier Luigi Petrillo

• Chef Marianna Vitale

20:00 – Showcooking – I Primi d’Italia

Sabato 9 Settembre:

18:00 – Convegno “MUPAG: Il museo della pasta di Gragnano, un racconto, un’esperienza creativa, la ricerca, documenti”

19:00 – Convegno “10 anni di pasta IGP Gragnano. A Gragnano siamo di buona pasta. Tre elementi, un solo luogo, un’unica arte”

19:00 – Laboratorio “Un Gioiello di Pasta”

Dedicato esclusivamente ai bambini/ragazzi diversamente abili

20:00 – Showcooking

Chef Antonio Ciotola

Taverna degli Archi – Belvedere Ostrense

Domenica 10 Settembre:

18:00 – Convegno “Pasta e cinema: La pasta nel cinema, un’icona dell’Italia nel mondo. Gragnano città di pasta e cinema”

19:00 – Convegno “Progetto Alè. L’impegno di Gragnano contro il cyberbullismo”

20:00 – Showcooking

Pastry chef Angelo Mattia Tramontano

Modera: Monica Caradonna, giornalista, conduttrice televisiva ed esperta di enogastronomia.

Laboratorio Ludico - Creativo

Durante il laboratorio della durata di circa 1 ora, i bambini* realizzeranno con vari formati di pasta a loro disposizione, bracciali e collane che saranno dipinti come veri e propri gioielli da indossare.

*Dedicato a bambini dai 5 ai 10 anni.

Per prenotare i laboratori scrivere a: casascaricacookingclass@gmail.com

19:00 – Laboratorio “Un Gioiello di Pasta”

Dedicato esclusivamente ai bambini/ragazzi diversamente abili

20:00 – Laboratorio “Un Gioiello di Pasta”

21:00 – Laboratorio “Un Gioiello di Pasta”