Assegno di inclusione, ecco per chi arriverà lo stop ai pagamenti di aprile. Cosa fare e quali sono le eccezioni

Brutte notizie ad aprile per chi beneficia dell'assegno di inclusione: in certi casi, infatti, si potrebbe incorrere nella sospensione dei pagamenti. Il rischio si corre se non si rispettano i termini entro i quali le famiglie che percepiscono il sostegno devono presentarsi presso i servizi sociali comunali per la presa in carico, la valutazione multidimensionale del nucleo e la firma del Patto di inclusione.