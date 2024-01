Brunei, il matrimonio da sogno del principe influencer: 10 giorni di festa, la sposa borghese, l'abito e gli invitati (anche William e Kate)

Un matrimonio da "Le Mille e una notte", è il caso di dirlo, quello del principe "influencer" Abdul Mateen del Brunei che ha sposato Anisha Rosnah Isa-Kalebic, commoner di 29 anni, in una cerimonia iniziata il 7 gennaio e che durerà 10 giorni. Il principe 32enne, tra gli ormai ex scapoli più ambiti dell'Asia, è uno dei dieci figli del sultano Hassanal Bolkiah, uno degli uomini più ricchi del mondo. Il sultano ha annunciato in ottobre il fidanzamento di Mateen e Anisha, che è la nipote del consigliere speciale del sovrano, e il loro è davvero un matrimonio degno di Hollywood: dagli abiti, tradizionali e sfarzosi, alla location (un palazzo con 1.788 stanze), passando per gli invitati.