È accusato di omicidio, sequestro di persona e tortura, commessi in Argentina durante la dittatura di Videla. Ma don Franco Reverberi, rifugiato in Italia, rintracciato dall'autorità sudamericana e colpito da un mandato di arresto del Tribunale di San Rafael provincia nel 2021, non sarà consegnato a Buenos Aires, nonostante il via libera della Corte d'Appello di Bologna confermato dalla Cassazione. Lo ha deciso il ministro della Giustizia Carlo Nordio: motivi di salute, spiega il decreto. Anzi, il 19 gennaio, Reverberi dovrà presentarsi in udienza per la revoca del divieto di allontanamento dal piccolo comune di Sorbolo in provincia di Parma dove risiede in canonica.