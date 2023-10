Manovra, testo completo: pensioni, taglio cuneo, affitti, fisco, Irpef, canone Rai, bonus. Tutti i provvedimenti

Manovra. Da quota 103 con la stretta sulle penalizzazioni per l'anticipo della pensione al rialzo della cedolare secca sull'affitto della seconda casa e oltre, dal taglio del cuneo fiscale e al taglio del canone Rai e gli sgravi sulle assunzioni.

Affitti brevi, cosa cambia con la Manovra? Quali le novità sulla cedolare secca? Quali gli aumenti? Domande e risposte

La Legge di Bilancio da 109 articoli inizia il suo iter al Senato senza modifiche della maggioranza per accelerare l'esame, per dare prova della compatezza delle forze che sostengono il governo e soprattutto per rassicurare i mercati sull'attendibilità della versione congedata dal governo in vista del rating di Moody's il 17 novembre. Queste le novità del testo bollinato dalla Ragioneria dello Stato: