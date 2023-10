Pensioni, aumenti slittano a dicembre: quando arriva l'assegno? Calcoli e simulazioni per fasce di reddito

Pensioni, gli aumenti slittano a dicembre 2023: quando arriva l'assegno? Il Governo, con una modifica all'ultimo, ha infatti rinviato l’anticipo del conguaglio della perequazione dei trattamenti pensionistici, che era atteso per gennaio 2024. A prevederlo è il Dl Anticipi, approvato in Consiglio dei ministri. Ma nel testo definitivo, pubblicato in Gazzetta ufficiale, l’accredito dell’aumento è stato segnato per l’1 dicembre.

Tassa di successione, aumenti previsti nel 2024? Ecco chi non deve pagarla (e quando)