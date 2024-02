Re Carlo III, il cancro scoperto dopo l'intervento alla prostata: cosa succede ora? Harry torna a Londra, il ruolo di William e Camilla

Non c'è pace per la Royal Family, da Kate Middleton a Re Carlo III. L'ultima notizia è la diagnosi di cancro che ha colpito Carlo, annunciata dal profilo ufficiale dei reali. Come si è arrivati alla scoperta della malattia? Il re ha iniziato ad avvertire i sintomi dopo Natale quando gli fu diagnosticata una prostata ingrossata, considerata benigna. E secondo quanto riporta il Times il tumore riscontrato non sarebbe collegato a quest'ultima problematica. Il principe William tornerà a Londra mercoledì per far visita al padre e prendere e tornare al lavoro prendendo parte a impegni ufficiali, i primi dall'intervento della principessa Kate. Anche il principe Harry ha parlato con il padre Carlo del cancro. Lo ha reso noto una fonte vicina al Duca di Sussex, citata da Sky News. Secondo la fonte, Harry «nei prossimi giorni tornerà nel Regno Unito per vedere Sua Maestà».

Re Carlo ha un cancro, l'annuncio di Buckingham Palace: «Scoperto durante l'intervento alla prostata. Ha già iniziato le cure»