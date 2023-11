Real Madrid-Napoli in cinque meme: l’esultanza più breve della storia e le scuse ad Anguissa

Ci siamo fatti fregare anche questa volta: come all’andata, come quella volta con Insigne... alla fine però la spuntano sempre loro. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si conferma vero boss di fine livello del calcio europeo e ci rifila una lezione tanto pesante quanto immeritata, nonostante alla lista degli infortunati ormai mancassero soltanto Rudiger, Brahim Diaz e i magazzinieri del Santiago Bernabeu. Fortunatamente, la gara ci - anzi, vi - ha regalato le giuste ispirazioni per sfornare meme di qualità. Sigla!