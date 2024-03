Tempesta geomagnetica "grave" in arrivo, comunicazioni a rischio: dove e quando colpirà

Una tempesta geomagnetica è in arrivo sull'Europa. Un’esplosione di plasma derivante da un brillamento solare potrebbe interferire con le trasmissioni radio sulla Terra. Il fenomeno rischia di interrompere le trasmissioni radio ad alta frequenza, ad esempio quelle degli aerei che tentano di comunicare con torri di controllo del traffico lontane. La maggior parte degli aerei commerciali può utilizzare la trasmissione satellitare come backup, ha affermato Jonathan Lash, un meteorologo del National Oceanic and Atmospheric Administration.

Meteo Pasqua e Pasquetta, rischio piogge per alcune regioni: da martedì un nuovo ciclone porterà il maltempo. Le previsioni