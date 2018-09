Alice Bellagamba rivela: «Da bambina ero balbuziente, ecco come ho superato il problema»

Mercoledì 26 Settembre 2018, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 18:50

«Ho preso a balbettare a 4 anni, alla nascita della mia sorellina Arianna. Anche per questo me ne stavo sempre in disparte»: Alice Bellagamba, ex ballerina di “Amici” ed ex moglie di Andrea Rizzoli racconto la sua infanzia e il suo problema con la balbuzie, poi superato.All’inizio andava tutto bene («Ero una bambina solitaria con un suo forte mondo interiore fatto di fantasie. Non timida, anzi esuberante, ma mi piaceva affrontare le mie sfide da sola, senza rifugiarmi nel gruppo»), poi con la nascita della sorella sono nati alcuni problemi, poi superati con la recitazione e la danza: «Ho preso a balbettare a 4 anni - ha fatto sapere a Chi - alla nascita della mia sorellina Arianna. Anche per questo me ne stavo sempre in disparte. Mi sono sbloccata poi quando ho cominciato a recitare e a studiare i corsi di metrica e dizione».Naturalmente con la sorella poi tutto è andato bene: «Per carità di Dio, amò mia sorella. È, con i miei genitori, la persona più importante della mia vita. Io ero semplicemente una bambina troppo sensibile, il che mi rendeva fragile“. Fidanzata ora con Edoardo, («Ho trovato l’altra metà della mia mela») fa un accenno al suo matrimonio naufragato: «Una storia bella e dolorosa, ma alla fine c’era solo amicizia».