Cecilia Zagarrigo mamma, è nata Mia. Il messaggio del papà Moreno: «Io sarò sempre qui, proprio accanto a te»

Cecilia Zagarrigo e Moreno Casamassima hanno annunciato la nascita della loro primogenita. Mia è nata ieri sera ma i genitori ne hanno annunciato la nascita poche ore fa sui loro profili social. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto il regalo di compleanno (la nascita della figlia) in anticipo: oggi, infatti, Cecilia compie 28 anni.

«48 ore estenunati»

È stato un parto faticoso, ha confidato Cecilia ai follower: «È nata ieri, alle 21.27, dopo 48h estenuanti». Ma ne è valsa la pena, perché l'Influencer ha scritto: «Ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita. Mamma oggi non poteva festeggiare in un modo più bello».

I commenti

Sono arrivati subito tanti commenti sotto al post. Gemma Galgani, noto volto del programma di Maria De Filippi, scrive: «Mia, tesoro ben arrivata! Auguri anche di Buon Compleanno alla mamma che ha ricevuto un regalo meraviglioso! Che ogni istante della vostra vita sia ricco di gioia e tenerezza come adesso».

Il commento del papà

Ma il messaggio di auguri più dolce arriva direttamente dal profilo del papà Moreno, che scrive: «Spero di restituirti almeno un briciolo di quello che mi stai dando tu in questo momento, spero di riuscire a togliermi quel senso di inadeguatezza che da 9 mesi mi mangia la testa, spero di essere sempre all’altezza per ciò che rappresenti per me. Non ho mai fatto promesse in vita mia, perché sono solo illusioni, ma nel tuo caso è una certezza, qualunque cosa accada, in qualsiasi momento. Papà sarà sempre qui, proprio accanto a te. Buongiorno vita Mia!», riuscendo a commuovere tutti i fan.