Sanne de Laat, chi è la fidanzata (arciera) di Lucilla Boari bronzo a Tokyo

Uno storico bronzo nel tiro a segno individuale femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e una dedica speciale, anzi una commozione: Lucilla Boari presenta al mondo la sua fidanzata. «Lei è Sanne, la mia ragazza», dice in video con Casa Italia. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore alla mantovana?

APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Sanne de Laat, la fidanzata di Lucilla Boari SPORT Lucilla Boari, storico bronzo nel tiro con l'arco a Tokyo OLIMPIADI Lucilla Boari, dalla polemica "cicciottelle" al bronzo... PRIMA VOLTA ​Lucilla Boari vince il bronzo e fa coming out: «Lei è... OLIMPIADI Lucilla Boari, le foto del bronzo nel tiro con l'arco

Chi è Sanne de Laat, 26 anni

Ventisei anni, olandese, amante dei dinosauri, del Natale e del colore verde, come recita la sua descrizione su Instagram, Sanne de Laat è l'arciera compoundista che sta con la nostra unica medaglia di oggi, il bronzo olimpico storico del tiro a segno, Lucilla Boari. E quale migliore occasione per non fare coming out e far conoscere a tutti la persona che si ama?, ci chiediamo noi. Molto riservate sui social, tanto da non aver mai postato una foto insieme, le due fidanzate hanno in comune la passione per lo sport, lo stesso sport, e hanno trovato il momento perfetto per raccontare la loro storia. Federica Pellegrini docet.

La bella storia di Lucilla e Sanne

«Lui è un mio caro amico. Lei è Sanne, la mia ragazza». Dopo aver centrato il bronzo nel tiro con l'arco, Lucilla Boari scocca un'altra freccia e va a bersaglio. Il suo, a poche ore dalla prima medaglia di una arciera azzurra alle Olimpiadi («ne sono fiera») è il più

spontaneo dei coming out. Anzi, neanche un outing: è un'altra era, come ricorda a ritmo costante ogni Olimpiade, rispetto ai tempi delle rivelazioni choc. Basta dire "lei è la mia ragazza", così, naturale, senza bisogno di spiegare e tantomeno di preoccuparsi del giudizio altrui.

Lucilla lo racconta in poche parole e un sorriso inequivocabile, commuovendosi in diretta video dal villaggio con Casa Italia, di fronte a dirigenti e giornalisti, quando le mostrano due messaggi registrati. Il primo dell'amicizia («è Sandro, grande amico e primo tifoso», spiega aggiungendo particolari), il secondo del cuore.. «Hai fatto un grande lavoro, sono orgogliosa di te: ti amo molto», dice Sanne, arciera olandese, chiudendo con «I love you so much».

Lucilla in quel momento non è più il bronzo azzurro Boari, ma semplicemente

Lucilla. Nasconde dietro gli occhiali le lacrime, e dice semplicemente: «È la mia ragazza».

Lucilla non è la prima azzurra, alle Olimpiadi a raccontare il suo amore per una donna. Rachele Bruni prese l'argento della 10 chilometri di nuoto di fondo nella baia di Rio e lo dedicò a «Diletta, contro ogni pregiudizio». Accanto a lei la compagna di vita e i genitori. «Non credo di avere coraggio, e non mi curo del pensiero degli altri», aggiunse. In quella stessa Olimpiade, Lucilla Boari si adirò per un altro tipo di discriminazione, quando al quarto posto della squadra qualcuno parlò di "medaglia di cartone" delle azzurre «cicciottelle», quasi a confrontarlo con l'atletismo spinto delle altre campionesse. E Lucilla decise di non parlar più con i giornalisti per protesta.

Da quel giorno di anni ne sono passati cinque, e il mondo ha continuato a camminare, tra passi avanti, passi indietro e dispute sulle direzioni da prendere. L'eco del movimento Lgbt è cresciuto, l'Italia ancora si divide sul ddl Zan e l'Europa litiga sulle leggi dei suoi Paesi. Lucilla, semplicemente, si è commossa nel rivedere la fidanzata che dovrà aspettare ancora qualche giorno, Lucilla vuole vedere le gare dei compagni azzurri. La sua dichiarazione d'amore non farà il clamore del coming out di Martina Navratilova nell'81, o di quello di Greg Louganis nel 94. E forse non farà discutere neanche come quello di Tom Daley, il tuffatore inglese che si dichiarò nel 2012 e ancora oggi, al suo primo oro qui a Tokyo, piange perché «è un messaggio per tutti i gay: non siete soli». Ma Lucilla non voleva far discutere. Voleva solo salutare Sanne.