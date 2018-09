Chicco Nalli neo single, ecco cosa ha detto dell'ex moglie Tina Cipollari e della sua nuova relazione

Domenica 2 Settembre 2018, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2018 17:58

Il matrimonio è finito, ma i rapporti tra Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, e l'hairstylist Chicco Nalli, restano ottimi. Finito l'amore, i due hanno scelto di mantenere una salda e preziosa amicizia, che ha permesso anche a Kikò, single da poche settimane, di conoscere Vincenzo Ferrara, la nuova fiamma dell'ex moglie.Dopo l'annuncio della separazione, Nalli aveva iniziato a frequentare una modella spagnola, Myr Garrido. Un'avventura travolgente, ma che alla fine si è rivelata effimera: dopo pochi mesi, infatti, la relazione si è conclusa, evidentemente senza diventare qualcosa di stabile, anche a causa della distanza. L'hairstylist non aveva fatto mistero, d'altronde, di voler andare per gradi: «Ci siamo conosciuti in occasione di un servizio fotografico con alcune modelle spagnole, tra cui lei. Non sono più un ragazzino, non ho 15 anni, quindi vediamo come andrà».Se 'Kikò' si è ritrovato single, la sua ex moglie prosegue felice il nuovo rapporto con Vincenzo Ferrara. Su di loro, Nalli ha dichiarato al settimanale Nuovo: «Mi fa davvero piacere che abbia un compagno accanto: lo conosco poco, ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente».