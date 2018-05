Giovedì 31 Maggio 2018, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ultimo numero di Nuovo si parla di una Tina Cipollari furiosa dopo aver visto le foto del suo ex marito Kikò insime alla nuova fidanzata Myr Garrido, attrice spagnola 11 anni più piccola di lui. Niente di più falso.L'opinionista di Uomini e Donne durante il Trono Over ha avuto per Chicco Nalli solo parole piene d'affetto: «Il mio ex marito è una persona molto importante per me. Se lui domani si fidanza con un’altra io vado pure al suo matrimonio". I due ormai ex si sono lasciati in modo molto pacifico. “Tina è e rimarrà la persona più importante che la vita mi abbia fatto incontrare. Se questo amore diventasse importante – aveva detto in un'intervista Nalli – mi piacerebbe piuttosto presentarla ai miei tre figli».