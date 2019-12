Christian Vieri, da tenero papà con la figlia Stella a... camaleonte

Christian Vieri sempre più a suo agio nel ruolo di papà. L'ex centravanti, 46 anni, è sempre più al settimo cielo dopo la nascita della figlia Stella, avuta dalla moglie Costanza Caracciolo, e dopo l'annuncio ufficiale di una nuova gravidanza. La piccola Stella, infatti, avrà presto una sorellina e intanto Bobo dimostra di essere un tenero e affettuoso papà.

Con la figlia, Christian Vieri ha deciso di rilassarsi in piscina, come dimostra una foto pubblicata su Instagram, in cui l'ex attaccante, di spalle, cammina mano a mano con la sua piccola. Sempre su Instagram, Bobo ha pubblicato una foto decisamente più usuale: smessi i panni dell'attento e tenero papà, Vieri dimostra di essere il personaggio istrionico e divertente di sempre. Sdraiato su una poltroncina, Bobo indossa anche una coperta dello stesso colore, con il (goffo) tentativo di camuffarsi in maniera camaleontica: «Prenditela comoda».

Ultimo aggiornamento: 30 Dicembre, 06:30

