Chiara Ferragni, la mamma Marina "cuore di nonna": «Sei la migliore della famiglia»

Per il pubblico dei Ferragnez non ci sono dubbi: «nonna Marina è la migliore della famiglia». In molti, infatti, hanno fatto i complimenti alla mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, per il suo essere una nonna così affettuosa e per non fare distinzioni, almeno per quello che appare sui social, tra i vari nipotini.

Ritornati tutti dalle vacanze estive, infatti, uno dei primi momenti per i piccoli della famiglia è stato quello di trascorrere del tempo con la nonna che tra giostre e pappe, sa sempre come rallegrare i bambini.

Nelle ultime ore, Marina Di Guardo ha trascorso del tempo con il figlio di Francesca Ferragni.

Mancano solo pochi giorni al matrimonio con Riccardo Nicoletti, ma per la sorella di Chiara Ferragni proprio queste ore meritano di essere spese con i propri affetti.

Nelle immagini, infatti, è possibile vedere nonna Marina con il piccolo Edoardo, nato lo scorso giugno 2022. Sorridenti, al parco, i due si godono un po' di tempo insieme lasciando i genitori liberi di ultimare le nozze.

Per quanto riguarda i due piccoli di casa Ferragnez, rispettivamente di 2 e 5 anni, invece, la nonna ha avuto modo di starci insieme dal rientro delle vacanze tra Ibiza e le Dolomiti. In degli scatti, di pochi giorni fa, la scrittrice ha commentato: «Quanto è bello riabbracciarvi💘💘».