Stefania Orlando, bikini in mostra. Il dettaglio sospetto: «Non starai esagerando?»

Stefania Orlando non ha paura di mostrare i suoi 56 anni con fierezza. Sui social, infatti, si mostra tra bikini, costumi interi o anche topless, con molta nonchalance dimostrando così che non c'è età per sentirsi soddisfatti e appagati di sè.

Il suo pubblico, però, non sempre ha gradito le scelte della showgirl. In molti, infatti, sostengono che stia esagerando.

Nelle ultime ore, l'ex gieffina si è mostrata tra un bikini rosa e un costume intero molto sgambato nero su Instagram.

Nonostante le critiche sul fatto che debba coprirsi di più quando è al mare, in quanto donna adulta e «non più una ragazzina», pare non sia questo ad aver creato disagio tra i suoi fan.

Uno degli ultimi post caricati sul social dalla showgirl è relativo al ritorno dalle vacanze. Vacanze che, però, per lei, non sono ancora finite. In molti si stanno chiedendo se non stia quindi esagerando: «Ma a te quando finiscono queste ferie?», le scrive un utente. O, ancora, un altro account le risponde: «Non siamo rientrati a lavorare, tu non hai nulla da fare forse!».

Lei, intanto, ignora tutti con degli scatti in piscina, con una vista mozzafiato e un saluto ironico: «Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero 🤍»