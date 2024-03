Totti, Pasqua alle Maldive con la famiglia allargata: insieme a Noemi ci sono anche Chanel e il fidanzato. Ma un dettaglio non sfugge ai fan

Altro che crisi del primo anno! Chanel Totti sta trascorrendo i giorni di vacanza alle Maldive in compagnia del fidanzato Cristian Babalus, ma non solo. La coppia, infatti, è partita con il papà di lei, Francesco Totti, la compagna Noemi Bocchi e la figlia di lei, Sofia Caucci. Insieme a loro anche qualche altro amico con le rispettive famiglie, per trascorrere le vacanze di Pasqua sotto il sole, facendosi il bagno in acque cristalline.

Papà Francesco e la figlia Chanel hanno deciso di sfidare i loro rispettivi compagni, Noemi e Cristian, ad una partita di padel molto impegnativa.

Chi avrà vinto? Andiamolo a scoprire insieme.

La partita di padel con papà

Francesco Totti ha condiviso alcune storie su Instagram insieme alla figlia Chanel e alla compagna Noemi. Papà e figlia hanno sfidato la Bocchi e Babalus ad una sfida all'ultimo punto a padel, grande passione dell'ex capitano della Roma, lo stesso sport che gli ha fatto conoscere la sua attuale fidanzata.

Nella prima storia Instagram, la foto immortala i quattro giocatori pronti a dare tutto per vincere, i ragazzi indossano magliette sportive, come Noemi, mentre Chanel ha optato per un top sportivo bianco. Nella seconda foto pubblicata dal capitano, lui è in compagnia della figlia e con una faccia trionfante e buffa annunciano la loro vittoria.

«Era scontato», scrive Chanel Totti mentre ricondivide la storia con il papà. I fan, tuttavia, hanno notato che la ragazza non pubblica o condivide mai foto insieme a Noemi Bocchi, anche quando si tratta di uno scatto di gruppo. Che lo faccia involontariamente? O perché quest'azione potrebbe dar fastidio a mamma Ilary Blasi che sta trascorrendo le vacanze di Pasqua in Italia con Isabel?