Giulia De Lellis, le foto in bikini non convincono i follower: «Se vuoi ti regalo un costume della tua taglia»

Giulia De Lellis ha trascorso una vacanza da sogno a Tulum, in Messico e, insieme al fidanzato Carlo Beretta e ad alcuni amici, ha visitato luoghi incantevoli. Inoltre, ha documentato tutto su Instagram: tramite storie e post, l'influencer ha portato con sé anche i suoi follower che hanno molto apprezzato i suoi scatti sexy in bikini. Tuttavia, c'è anche stato chi ha avuto da ridire e il motivo è presto detto.

Giulia De Lellis ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram che la ritraggono mentre indossa un bikini color geraneo e assume varie pose sexy. Come di consueto, gli scatti hanno riscosso molto successo e in tantissimi si sono complimentati per la bellezza dell'influencer, anche se, qualcuno ha avuto da ridire. Infatti, non sarebbe proprio piaciuto il fatto di mettere in mostra una parte di seno, indossando un reggiseno più piccolo. Qualcuno ha scritto: «Se vuoi te lo regalo io un costume della tua taglia», «Domanda per una antica come me, ma si usa con mezza te*** fuori? C'è questa moda che un pezzo va lasciato scoperto?» oppure «Slip ascellari e reggiseno più piccolo... sarà moda».

Ovviamente, Giulia De Lellis non ha risposto a nessuno dei commenti presenti sotto al post come, del resto, fa sempre.

Infatti, in più di qualche occasione, l'influencer ha chiarito con i suoi follower che ciò che gli hater pensano di lei, ormai, non la tocca più e che, quindi, le critiche non costruttive lasciano il tempo che trovano.