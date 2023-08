Costanza Caracciolo: «Dopo Striscia non sono mai stata valorizzata. Vieri? Un amore nato in scooter. E dico grazie a Sandra Milo»

Anna Costanza Caracciolo, la velina bionda per eccellenza ha iniziato «a ballare a 5 anni, mi sono iscritta a danza classica, ma senza lasciare indietro il Ginnasio». Tra una lezione e l'altra uno stacchetto davanti alla televisione: «Ne facevo di più guardando Non è la Rai. Ma il mio sogno erano la Fracci e la Scala». Poi il provino a Striscia la notizia. Al Corriere della Sera racconta che «avevo letto di un provino ad Acireale. Eravamo a tavola, di domenica, e lo dissi ai miei: mi risposero che nel mio futuro c’era l’Università. Scoppiai a piangere e allora mio nonno Franco promise che a quel provino mi avrebbe portata lui. Se oggi sono felice, ho una famiglia bellissima è grazie a lui (piange, ndr)».

Ricorda ancora che «ho ballato con gli occhi rossi, avevo pianto.

Sentì uno dire: “È molto carina, ma non è alta”. Pensai: “Non ce la farò mai”. E poi la famosa frase “Le faremo sapere”...». E a Costanza le hanno fatto sapere poi per davvero: «Sono arrivata alla semifinale a Chioggia, dove ero ex aequo con una ragazza veneta e la giuria era composta da giornalisti del luogo. Venni salvata da Sandra Milo, presidente di giuria...». Niente Università. Pazienza.

Sul bancone di Antonio Ricci ha incontrato l'amica Federica Nargi. Un'amicizia che dura ancora oggi: «Abbiamo fatto le vacanze a Formentera, i nostri mariti sono amici e le bambine hanno la stessa età. L’altra sera si sono esibite davanti a noi: sembravamo io e lei...».

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, la storia è "ufficiale": la mamma dell'influencer posta una foto di famiglia

Forse un solo grande rimpianto. Dopo la fine con Striscia la notizia più niente. «Non sono mai stata valorizzata: gli agenti si occupano molto dei personaggi già forti, quelli piccoli vengono trascurati». Negli anni è diventata un'influencer ma è un'altra cosa...

Spazio all'amore. Al Corsera racconta il suo incontro con Christian Vieri. «Ci siamo conosciuti appena arrivata a Milano, aveva 17 anni in più. Non ci siamo mai considerati, fino a 6 anni fa, quando mi ha cercata per promuovere un suo torneo. Ci siamo incontrati al momento giusto: è venuto a trovarmi a Roma, abbiamo fatto una passeggiata notturna in scooter. Era maggio e a settembre ero incinta».

Poi il matrimonio. Ma «nessuna proposta in ginocchio, lo abbiamo deciso insieme, siamo tipi pratici. Siamo andati in Comune e abbiamo scelto una data libera». In un post poi l'ex Velina ha scritto che non è stata una passeggiata. Il perché è semplice: «Ci sono stati momenti difficili, come quando abbiamo perso la nostra prima bambina. È stato atroce: uscì un giornale di gossip che rivelava la mia gravidanza. Ma lo stesso giorno ho scoperto dall’ecografia che avevo perso mia figlia».

E se un domani una delle sue figlie volesse fare la Velina? Nessun problema. Nemmeno se volessero sposare un calciatore. Basta che sia come Bobo. Altri figli? «Stiamo benissimo così...».